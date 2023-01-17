Hatay'da 4 çocuk annesi, apartman boşluğuna düşerek öldü 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Payas ilçesinde 4 çocuk annesi, oturduğu apartmanın giriş katı boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Hatay'ın Payas ilçesinde 4 çocuk annesi, oturduğu apartmanın giriş katı boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın giriş katı merdiven boşluğunda bir kadının hareketsiz halde yattığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 35 yaşındaki Ayşegül Sabancı'nın öldüğü belirlendi. 5'inci kattan düştüğü değerlendirilen ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedeni adli tıpa sevk edilen kadının kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası kesinlik kazanacağı belirtildi. 35 yaşındaki Sabancı'nın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Payas Hatay 3. Sayfa Haberler

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