Üye Girişi
Haberler

Hatay'da 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da çeşitli suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay'da çeşitli suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 16 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda, 14 ayrı dosya olarak bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dolandırıcılık, Banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 2 ayrı dosya olarak birden fazla kişi tarafından tarafından silahlı yağma, silahlı yağma suçlarından, 16 yıl 8 ay aranan şahıs İ.E. Akasya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hatay Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

 Motokurye Ata'nın katil zanlısı: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi

Motokurye Ata'nın katil zanlısı: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title