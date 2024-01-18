Hakkari'de kardan dolayı ahır çöktü, 7 hayvan telef oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Bozyamaç köyünde kardan dolayı çöken ahırda 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Bozyamaç köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan M. Rehim Dündar'a ait ahır, karın ağrılığına dayanamayıp çöktü. Yaşanan olayda 7 küçükbaş hayvan telef oldu, bazı büyükbaş hayvanlar ise yaralandı. Köylüler enkaz altına kalan hayvanları kurtardı.

M. Rehim Dündar, "Benim tek geçim kaynağım bu 7 koyunumdu" dedi. - HAKKARİ