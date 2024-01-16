Hakkari'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayları Azaldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, hırsızlık olaylarında yüzde 56, dolandırıcılık olaylarında ise yüzde 36 oranında azalma yaşandığını söyledi.

Vali Çelik; Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Koray Süer, İl Emniyet Müdür Vekili Nuri Kaya ve ilgili birim yöneticileri ile asayiş toplantısı yaptı. Hakkari genelinde 1-14 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayların analiz ve değerlendirmelerine yönelik hazırlanan brifingleri inceleyen Vali Çelik, 01-14 Ocak tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 56, dolandırıcılık olaylarının ise yüzde 36 oranında yıllık bazda azalmasında ve başarılı çalışmaların artan bir ivmeyle devam etmesinde emeği geçen tüm kolluk görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ