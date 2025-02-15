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Hakkari'de 27 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Altın Ele Ge geçirildi

Hakkari'de 27 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Altın Ele Ge geçirildi
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 200 bin TL olan 8 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 200 bin TL olan toplamda 8 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derecik ilçesinde araç ile yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği duyumu alındı. Bu duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten ekipler; 14 Şubat 2025 günü akşam saatlerinde Ortaklar Yol Kontrol Noktasında şüpheli aracı tespit etmiş olup, araçta arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, aracın vites kutusundaki boşluğa gizlenmiş bir şekilde piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 200 bin TL değerinde olan 6 adet 1 kilo külçe altın ve 2 adet 1 kilo kesme şeklinde altın olmak üzere toplamda 8 kilo gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldı" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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