Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin-Midyat yolu DSİ Baraj mevkiinde hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrik direğini yerinden söken araç, daha sonra yol kenarına yuvarlandı. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.