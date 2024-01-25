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Güney Kore'de Halkın Gücü Partisi Milletvekili Saldırıya Uğradı

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Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi milletvekili Bae Hyun-jin, sokakta bir kişinin saldırısına uğradı. Başına taşla vurulan milletvekili hastaneye kaldırıldı.

Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi milletvekili Bae Hyun-jin, sokakta bir kişinin saldırısına uğradı. Başına taşla vurulan milletvekili hastaneye kaldırıldı.

Güney Kore'de bir siyasetçi daha saldırıya uğradı. Başkent Seul'deki Gangnam bölgesinde kimliği belirsiz bir kişi, iktidardaki Halkın Gücü Partisi milletvekili Bae Hyun-jin'e saldırdı. Bae'nin ekibi tarafından yapılan açıklamada, şahsın saldırıdan önce milletvekiline yaklaşıp "Sen milletvekili Bae Hyun-jin misin?" diye sorduğu ve yumruk büyüklüğünde bir taşla kafasının arkasına vurduğu belirtildi.

Saldırı nedeniyle başından kanlar akan milletvekilinin hastaneye kaldırıldığı, saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı ifade edildi. Bae'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Saldırganın polise verdiği ifadede 15 yaşında olduğunu söylediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Parti Sözcüsü Jung Hee-yong yaptığı açıklamada saldırıdan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, "Suçlu hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz" dedi.

Muhalefet lideri bıçaklı saldırıya uğramıştı

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, 2 Ocak'ta Busan kentine gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada boynundan bıçaklanmıştı. Lee'nin başkan olmasını engellemek için saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten 67 yaşındaki şahıs, mahkeme kararıyla tutuklanmıştı. Lee, 10 Ocak'ta ameliyat olduğu Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'nden taburcu olmuştu.

Milletvekiline uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yapan Lee, "Hiçbir siyasi terör eylemi hafife alınmamalı. Bu olaylara kapsamlı ve kararlı bir şekilde karşılık vermeliyiz" dedi. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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