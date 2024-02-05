Gümüşhane'de Kuyruğu ve Kulakları Kesilmiş Kedi Ölü Bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kuyruğu ve kulakları kesilmiş vaziyette boş bir arazide ölü bulunan sokak kedisi, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Olay, geçen hafta Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Özmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özmen Sokak'tan geçmekte olan bir vatandaş, boş arazide hareketsiz şekilde yatan kediyi gördü. Hayvanın yanına giden vatandaş, kedinin kuyruğunun ve kulaklarının kesilmiş vaziyette olduğunu fark etti. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Geçen yıllarda yine ilçede kuyrukları ve patileri kesilmiş vaziyette görüntülenen sokak kedileri tepkilere neden olurken, sokak kedisinin nasıl öldüğünün ortaya çıkarılması için çalışma başlatılmıştı. - GÜMÜŞHANE