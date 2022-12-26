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Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada

3. Sayfa Haberleri

Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada

Düzce'de bir grup genç arasındaki kavga, vatandaş kamerasına yansıdı.

Düzce'de bir grup genç arasındaki Kavga, vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin yumruk yumruğa kavga ettiği, bir genç kızın da yerde yatan şahsı tekmelediği görüldü.

Olay, gece saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gençler yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Sesleri duyan vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, iki gencin birbirlerine yumruk ve tekme atmaya çalıştığı, bağıran bir genç kızın yerde yatan birine tekme attığı, sesleri duyan bazı vatandaşların da dışarıya çıkarak gençleri izlediği görüldü. Gençler bir süre kavga ettikten sonra bölgeden ayrıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce kavga 3. Sayfa Haberler

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