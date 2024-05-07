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Gaziantep'te yol çalışmasında kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yol çalışması sırasında kum yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yol çalışmasında çalışan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana geldi. Nizip Karlamış yol çalışmasında çalışan kum yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralanırken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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