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Gaziantep'te Tır ile Minibüs Çarpıştı: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep İslahiye trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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