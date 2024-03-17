Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Gaziantep'te gün içinde yaşanan tartışma akşam saatlerinde cinayetle son buldu. Ölen şahsın yakınları katil zanlısının aracına zarar verdi.

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

Gün içinde yaşanan tartışma akşam saatlerinde cinayetle son buldu

Ölen şahsın yakınları katil zanlısının aracına zarar verdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te gün içinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde tekrar karşılaşan husumetli iki şahsın silahlı kavgasında taraflardan biri hayatını kaybetti. Olay sonrası ölen şahsın yakınları katil zanlısının aracına zarar verdi.

Olay, Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde tartışan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma sonra kavga çıktı. Kavga sırasında iki taraf da silah kullandı. Silahlı kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat ağır yaralandı. Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 24 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen şahsın yakınları katil zanlısının aracına zarar verdi

Öte yandan olay sonrası ölen şahsın yakınlarının katil zanlısı şahsın aracına zarar verdiği öğrenildi. Kaçan katil zanlısı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Kavga Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title