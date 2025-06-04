Kurdukları düzenek ortaya çıktı! Gaziantep'te kurbanlık alan vatandaşlar dolandırıldı

Gaziantep'te bir kurban satış yerinde akıllara durgunluk veren bir hile ortaya çıktı. Deldikleri duvarın arkasına mekanizma kurarak tartıda ağırlık oluşturup vatandaşların kandırıldığı ortaya çıkarken, zabıta ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kurban Bayramı'na günler kala Gaziantep'in Nizip ilçesinde kurban satış alanında tespit edilen bir dolandırıcılık yöntemi, yok artık dedirtti.

DUVARA DELİK AÇIP TARTIYA AĞIRLIK VERDİLER

Kurbanlıkların tartıldığı alanda yapılan gizli düzenekle vatandaşların kandırıldığı ortaya çıktı. Kurban satış yerinde kurulan kantarın tartı bölgesinin arkasındaki duvara ustalıkla delik açıldı. Açılan delik aracılığıyla, kantara dışarıdan gizlice ağırlık uygulanmasını sağlayan bir mekanizma kuruldu.

Tartıya çıkan hayvanların gerçek kilosuna, bu gizli mekanizma sayesinde fazladan ağırlık eklenerek kurbanlıklar normalden çok daha ağırmış gibi gösterildi. Bu yöntemle, alıcıların daha fazla ödeme yapması sağlandı.

KURBAN ALAN VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR

Kurbanlık almak isteyen vatandaşların bu düzenekle kandırıldığı ve mağdur edildiği ortaya çıktı. Vatandaşların olayı fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine üzerine zabıta ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.