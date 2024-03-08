Gaziantep'te Kumar Operasyonunda 7 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik mengene operasyonunda 7 şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan 7 şahsa idari para cezası uygulanırken iş yerinde kumar oynatan şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "mengene" operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında İslahiye ilçesinde A.E. isimli şahsın işyerinde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine adrese baskın yapıldı. Baskın sonucu 7 şahıs suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 7 şahsa idari para cezası uygulanırken işletme sahibi A.E. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yapılan denetim sonucu iskambil kağıtlarına ve suç geliri paraya el konuldu. - GAZİANTEP