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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 6 Ruhsatsız Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 ikamete ve 2 işyerine düzenlenen operasyonda 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ikamet ve 2 işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca bin 539 adet fişek ve 6 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi.

Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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