Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Mart 2024 tarihinde bir iş yerinde operasyon yapıldı. Operasyonda, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 27 adet akıllı saat, 42 adet kulaklık, 28 adet hoparlör, 21 adet şarj aleti, 6 adet bilgisayar mouse ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP