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Gaziantep'te firari hırsız yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firariyi yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yurt genelinde aranan şahıslara yönelik "Çember" operasyonları düzenledi. 8. JASAT tarafından koordinesinde yürütülen titiz planlama takip ve çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde saklandığı tespit edilen adrese yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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