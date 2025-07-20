Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadında Hırsızlık Önlemleri Artırıldı

Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadında Hırsızlık Önlemleri Artırıldı
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Gaziantep'te Antep fıstığı hasat döneminin başlamasıyla artan hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla jandarma dron destekli devriye uygulaması başlattı. Güvenlik önlemleri, fıstık bahçelerinin korunmasını ve üreticinin emeğinin güvence altına alınmasını hedefliyor.

Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak tabir edilen Antep fıstığında hasat döneminin başlamasıyla artan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için jandarma ekipleri tarafından dron destekli önleyici kolluk devriyesi başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Trafik ve Komando timleri, vatandaşların önemli geçim kaynağı olan Antep fıstığında hasat döneminin başlamasıyla artan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için harekete geçti. Jandarma ekipleri, fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak, üreticinin emeğini korumak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde karadan yaya ve motorlu devriye, havadan da dron destekli önleyici kolluk hizmetleri icra etmeye başladı.

Fıstık hasat sezonun başlamasıyla komando timlerinin de katılımıyla daha da arttırılan güvenlik önlemleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamayı, suç ve suçluların tespitini amaçlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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