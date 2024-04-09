Gaziantep-Nizip Karayolu'nda Tanker Devrildi
Gaziantep-Nizip E-90 Karayolu'nda, bu sabah saat 08.00 sıralarında etkili olan yağışlı hava nedeniyle 27 AOJ 205 plakalı tankerin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı. Sekilli Kavşağı'nda meydana gelen kazada, tanker sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.
Kaza, sabah erken saatlerde, Gaziantep'i etkisi altına alan yoğun yağmurun yol şartlarını olumsuz etkilemesiyle gerçekleşti. Kontrolden çıkan tanker, Şekilli Kavşağı'nda devrildi. Kaza nedeniyle E-90 karayolu, Nizip yönünde trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan tanker sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP