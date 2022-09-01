Gaziantep 3. sayfa haberleri | Gaziantep'te gürültü yapanlara ceza yağdı 3. Sayfa Haberleri Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te Ağustos ayı içerisinde gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden 572 kişiye toplam 295 bin 270 TL para cezası kesildiGaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güveni sağlamak amacıyla 1 Ağutos-31 Ağustos arasında gerçekleştirdiği denetimlerde gürültü yaparak çevreye... Gaziantep'te Ağustos ayı içerisinde gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden 572 kişiye toplam 295 bin 270 TL para cezası kesildi Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güveni sağlamak amacıyla 1 Ağutos-31 Ağustos arasında gerçekleştirdiği denetimlerde gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 572 kişiye 295 bin 270 TL para cezası kesti. Denetimlerde düğün gibi gerekçelerle konvoy oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 512 aracın sürücülerine ise 120 bin 801 TL'lik cezai işlem uygulandı. Kentte çevreye rahatsızlık verenlere yönelik denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gaziantep 3. sayfa haberleri | Gaziantep'te gürültü yapanlara ceza yağdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.