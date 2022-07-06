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Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü şehitlik duvarına çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü şehitlik duvarına çarparak durabildi

Manisa'nın Kula ilçesinde dönüş yapmak isterken fren yerine gaza basan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari otomobil şehitlik duvarına çarptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde dönüş yapmak isterken fren yerine gaza basan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari otomobil şehitlik duvarına çarptı. Kaza esnasında orada kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Tabduk Emre Caddesi ile Şehitler Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan ilçe şehitliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tabduk Emre Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 45 AHC 012 plakalı hafif ticari otomobil, Şehitler Caddesi'ne dönmek isterken sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıktı. Savrulan otomobil orta refüjü aşarak karşı şeride geçerken, ilçe şehitliğinin duvarına çarparak durabildi. Kazanın şokuyla korkan ehliyetsiz sürücü olay yerini terk ederken, kısa bir süre sonra kaza noktasına tekrar geldi. Ehliyetsiz sürücü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Öte yandan kaza esnasında ilçe şehitliği önünde kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa Eylül 3. Sayfa Haberler

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