Firari Hükümlü Kaçış Penceresi Yaptığı Evde Yakalandı

Kırıkkale'de 57 yıl 11 ay hapis cezası ve yaklaşık 1 milyon 200 bin idari para cezası bulunan firari hükümlü, kaçış penceresi yaptığı evinde yakalandı.

KIRIKKALE'de 57 yıl 11 ay hapis cezası ve yaklaşık 1 milyon 200 bin idari para cezası bulunan firari hükümlü, kaçış penceresi yaptığı evinde yakalandı.

Kırıkkale il Jandarma Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından 57 yıl 11 ay hapis cezası ve yaklaşık 1 milyon 200 bin TL adli para cezası bulunan M.P.'nin (44) Keskin ilçesine bağlı Üçevler Köyündeki bir evde saklandığını tespit etti. Eve yapılan operasyonda yakalanan M.P., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ayrıca, evde yapılan aramada, M.P.'nin kaçış penceresi yaptırdığı tespit edildi.