Filipinler'de Yolsuzluk İddiaları Protesto Edildi

Filipinler'in başkenti Manila'da on binden fazla kişi, hükümetin sel kontrol projelerinde kamu kaynaklarına ilişkin yolsuzluk iddiaları nedeniyle protesto için sokaklara döküldü.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de bir süredir "hayalet sel kontrol projeleri" iddiaları nedeniyle kamuoyunda artan tepki sokaklara yansıdı. Ülkede milyarlarca dolarlık bütçenin sahte altyapı projelerine aktarıldığı öne sürülürken, hükümeti yolsuzlukla suçlayan on binden fazla kişi protesto için bir araya geldi. Başkent Manila'daki Luneta Parkı'nda toplanan on binden fazla kişi, fonların geri alınmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Öğrenci birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve dini liderler de gösterilere destek verirken, protestolara katılımın artması bekleniyor. Muhtemel taşkınlıklara karşı başkent sokaklarında askerler görevlendirilirken, protestolarda zaman zaman şiddet olayları yaşandı. Göstericilerin polislerle aralıklarla polislerle çatıştığı ve çeşitli yerlerde ateşler yaktığı olaylarda, yaralananlara veya gözaltına alınanlara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos, barışçıl eylemler çağrısında bulundu

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos protestolar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, halkın tepkisini haklı bulduğunu belirtirken, eylemlerin barışçıl şekilde yapılması çağrısında bulundu. Marcos, 2026 yılı için planlanan tüm sel kontrol projelerinin iptal edildiğini ve bu bütçenin eğitim, sağlık ve tarım gibi öncelikli alanlara aktarılacağını duyurdu. Ayrıca, Eski Yüksek Mahkeme Hakimi Andres Reyes Jr. başkanlığında bağımsız bir inceleme komisyonu kurulduğu bildirildi.

Marcos, söz konusu skandalı Temmuz ayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ilk kez gündeme getirmişti.

"Yolsuzluk, halkı sokaklara döküp öfkesini haykırmaya zorluyor"

Protestolara katılan solcu ittifak lideri Teddy Casino yaptığı açıklamada, çalınan paraların geri verilmesi ve sorumluların hapis cezası alması gerektiğini vurguladı. Casino, "Yolsuzluk, halkı sokaklara döküp öfkesini haykırmaya zorluyor" dedi.

Protestolarda yer alan 23 yaşındaki bir öğrenci ise "Bizzat sel sularında yürüdüğüm günler oldu. Eğer hayali projelere bütçe ayrılabiliyorsa, neden sağlık sektörüne yok? Kamu fonlarının çalınması gerçekten utanç verici" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve Senato Başkanı istifa etmişti

Skandal kapsamında yaklaşık otuz milletvekili ve bakanlık yetkilisinin rüşvet aldığı öne sürülürken, Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Romualdez'in de geçtiğimiz hafta görevinden istifa ettiği bildirildi.

Senato Başkanı Francis Escudero da bu ayın başında sel control projeleri ile soruların gündeme gelmesi ve 24 koltuklu senatoda 15 senatörün liderlik değişimini desteklemesinin ardından görevinden istifa etmişti.

Sivil toplum örgütleri zararın 18 milyar dolara ulaşabileceğini iddia etti

Filipinler Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yolsuzluk nedeniyle ülke ekonomisinin 2023-2025 döneminde yaklaşık 118,5 milyar peso (yaklaşık 2 milyar dolar) kaybettiği belirtilirken, sivil toplum örgütleri gerçek zararın 18 milyar dolara ulaşabileceğini öne sürdü. - BANGKOK