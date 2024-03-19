FETÖ/PDY Üyeleri Erzincan'da Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi Erzincan'da tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen planlı operasyon neticesinde; Bylock kaydı bulunan, örgüt içerisinde kod adıyla sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan, FETÖ/PDY "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma kaydı olan H.T ve M.G isimli 2 örgüt mensubu yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından 2 örgüt mensubu Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZİNCAN