Fethiye'de lüks villaya uyuşturucu baskını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye'de lüks villaya uyuşturucu baskını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Fethiye'de lüks villaya uyuşturucu baskını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri ABD uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri ABD uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Mahallesinde Lüks bir Villada uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen ABD uyruklu A.BA ile E.D'ye operasyon düzenledi. Şüphelilerin villasında yapılan aramada 5 bin 450 gram kubar esrar, 186 kök keneviri, hassas terazi, 10 adet ikişer gram ağırlığında poşet içerisinde esrar maddesi, 2 adet esrar öğütme aparatı, 47 adet esrar yetiştirmede kullanılan aydınlatma, havalandırma ve kimyasal madde, 3 bin 280 TL, 20 İskoç sterlini, 20 İngiliz sterlini, 120 Euro ve 15 dolar para ele geçirildi.

Operasyonda ABD uyruklu A.B.A ile E.D ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title