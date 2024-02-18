Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot su almaya başlayınca yardım çağrısında bulundular. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot su almaya başlayınca yardım çağrısında bulundular.
Fethiye açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi karşı karşıya kaldı. Bot içindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması sonrası bölgeye Sahil Güvenlik gönderildi. Lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk 10 düzensiz göçmen kurtarılırken, lastik bot içindeki bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA