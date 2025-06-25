Fenerbahçeli Futbolcu Bright Osayi Samuel, Saat Hırsızlığı İddiasıyla Şikayetçi Oldu

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Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel, Üsküdar'daki evinde misafiri olan Ayşenur O.'nun tarafından saatinin çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel, Üsküdar'daki evinde misafiri olan kadın tarafından saatini çaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel, kol saatinin evinde olmadığını fark etmesi üzerine evine giren son kişinin gece birlikte vakit geçirdiği Ayşenur O. olduğunu tespit etti. Samuel, Ayşenur O.'ya ulaşıp saati sordu. Ayşenur O.'nun ise konu hakkında bilgisi olmadığını belirtmesi üzerine Samuel Ayşenur O.'dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca "hırsızlık" suçundan soruşturma başlatıldı.

"Saatin evde olmadığını fark ettim"

Samuel, "Fenerbahçe Futbol Klübünde futbolcuyum. Dilekçede açık adres yazılı rezidansta ikamet etmekteyim. Şişli'de bulunan bir eğlence kulübünde Ayşenur O. isimli şahısla tanıştım. Birlikte eğlendik, akabinde bu kişinin de rızasıyla birlikte Üsküdar'daki evime gittik. Mekanda eğlenirken saatim kolumda takılıydı. Akabinde Ayşenur O. ile ikametime gittik. Ayşenur O. saat 08.00'e kadar evimde kaldı. 08.00 sıralarında evimden ayrıldı. Aynı gün ben de yurt dışına çıktım 29 Nisan'da Türkiye'ye geri döndüm. Mayıs ayının ilk haftasında bahse konu saatimin evde olmadığını fark ettim. Bahse konu saatimin 27 Nisan 2025 günü ikametime gelen Ayşenur O. isimli şahıs tarafından çalındığını düşünüyorum" dedi.

"İddian varsa resmi makamlara birlikte gidelim"

İfade veren Ayşenur O., "Müşteki benim yaklaşık 3-4 aydır arkadaşım olur. 27 Nisan 2025 tarihinde kendisiyle Şişli'de bulunan bir eglence merkezine gittik. Orada kendisi arkadaşlarıyla eğlendi. Bende sadece yanında bulundum. Etrafı çok kalabalıktı. Daha sonra birlikte müştekinin Üsküdar'daki ikametine valizlerini almak için gittik. Çünkü kendisi ülkesi olan ingiltere'ye dönecekti. Müştekinin ikametinde yaklasik 20-25 dk kaldık. Kendisi hazır olan valizini aldı. Birlikte Sabiha Gökçen Havalimanına gittik. Kendisi daha sonra yurtdışına çıkış yaptı. Ben daha sonrada kendisini görmedim. Bu tarihten yaklaşık 1 buçuk ay kadar sonra bana Whatsapp üzerinden mesaj göndererek ikametine gittigimizde kendisinin saatini çaldığımı iddia etti. Bunun üzerine 'ben kendisine eğer böyle bir iddian varsa resmi makamlara birlikte gidelim. Ben senin saatini çalmadım. Hatta saatini dahi görmedim' dedim. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca saatin çalınması iddiasina iliskin müsteki ile aramizda geçen Whatsapp yazismalarni da dosyala delil olarak sunacağım" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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