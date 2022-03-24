Fatsa-Kumru karayolunda heyelan

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesi ile Kumru ilçesini bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor.

Fatsa - Kumru karayolu 6. kilometresinde etkili olan kar yağışı sonrası ana yolda heyelan meydana geldi. Günlük 5 bin aracın ortalama geçtiği kara yolunda toprak kayması meydana gelirken trafik yetkilileri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldılar.

Alternatif yol aranıyor

Etkili olan heyelan neticesinde yolun tek şeridi tamamen heyelandan dolayı çökerken diğer tarafının ise çökme riskine karşı bölgede trafiğin aksamaması için alternatif yolun arandığı öğrenildi.

Kaymakam Yaran olay yerinde

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Kaymakam Yaran, "Fatsa-Kumru yolunun 6. kilometresinde toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi. Ekiplerimiz olay yerine gelerek hemen geniş güvenlik önlemleri aldılar. Dikkatli bir şekilde trafik tek şeritten sağlanıyor" ifadelerini kullandı. - ORDU