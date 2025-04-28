Fatih Terim'in Şoförü Dolandırıcılık Davasında Tanık Olarak Dinlendi

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında Fatih Terim'in şoförü tanık olarak dinlendi. Tanık ifadesinde, "Fatih Terim de benim aracılığımla para gönderdi, para benim adıma bankaya yatıyordu ben çekiyor ve Seçil Erzan'a veriyordum" dedi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması sürüyor.

Önceki duruşmada mahkemece ara kararda, hakkında zorla getirme kararı bulunan ve dosya kapsamında daha önce hiç ifadesi alınmayan tanık Umut Akgöze'nin günsüz olarak zorla getirilmesi için yazı yazılmıştı. İfade vermek için hazır olan tanık için mahkemece ara celse açıldı. İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"Fatih Terim de benim aracılığımla para gönderdi, para benim adıma bankaya yatıyordu ben çekiyor ve Seçil Erzan'a veriyordum"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Umut Akgöze, kendi adına da Fatih Terim adına da para alıp verdiğini belirterek, "Şahsım adına 100 bin lira vermiştim, 200-250 bin lira geri almıştım. Seçil hanıma danışmıştım, kendisi bana 'ben değerlendirebilirim, anneme de yapmıştım' dedi. Bana da mantıklı geldi, Denizbank müdürü olduğu için kendisi. Fatih Terim de benim aracılığımla para gönderdi, para benim adıma bankaya yatıyordu ben çekiyor ve Seçil Erzan'a veriyordum. Benim adıma yatan para da hocamın hesabına benim adıma geçiyordu. Ben sadece getir götür işlerini yapıyordum, sadece banka işi değil bir sürü işini yapıyordum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı tanığa, Fatih Terim'in bu paraları ne diye verdiğini, bankacılık işlemi adı altında mı yoksa başka işlem olarak mı verdiğini sordu. Tanık cevap olarak bir bilgisinin olmadığını söyledi.

İfadesine devam eden tanık Akgöze, "Hocam bankaya hiç gitmezdi, genelde bulunduğum yerlerde ben giderdim. Milli takımdayken bir kez bir banka çalışanının hocaya para teslimatı yaptıklarına şahit olmuştum. Ben de Fatih terim adına Seçil Erzan'a para transferi yaptım" ifadelerini kullandı.

Suçlamaları kabul etmedi

Sanık Seçil Erzan ise savunmasında daha önce Umut Akgöze'den hiç bir lira almadığını söyleyerek ifadeleri kabul etmediğini belirtti.

HTS kayıtları incelenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanık Umut Akgöze'nin 1 Eylül 2022 ve 7 mart 2023 arasındaki HTS Baz kayıtlarının incelenmesine hükmetti. Duruşma, 16 Haziran tarihinde devam edecek. - İSTANBUL