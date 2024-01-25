Üye Girişi
Haberler

Fatih'te otomobilin motosikletli kurye çarptığı o anlar kamerada

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Fatih'te sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü, motosikletli kuryeye çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, çevredeki esnafın ricası üzerine araçtan inerken, motosikletli kuryenin çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kolunda ve omzunda kırıklar oluşan motosikletli kurye Tolga Coşkun, 'Benim zoruma giden, ben can çekişirken amcanın kaçma çabasının olmasıydı. Arabadan inmemesi çok zoruma gitti. Bir inip geçmiş olsun demesi yeterliydi' dedi.

Fatih'te otomobilin motosikletli kurye çarptığı o anlar kamerada

Motosikletli kurye: "Benim zoruma giden, ben can çekişirken amcanın kaçma çabasının olmasıydı"

İSTANBUL - Fatih'te sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü, motosikletli kuryeye çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, çevredeki esnafın ricası üzerine araçtan inerken, motosikletli kuryenin çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kolunda ve omzunda kırıklar oluşan motosikletli kurye Tolga Coşkun, "Benim zoruma giden, ben can çekişirken amcanın kaçma çabasının olmasıydı. Arabadan inmemesi çok zoruma gitti. Bir inip geçmiş olsun demesi yeterliydi" dedi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sinyal vermeden sol şeritten sağ şeride geçen sürücünün kullandığı otomobil, arkadan gelen Tolga Çoşkun'un kullandığı motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Tolga Coşkun, kolundan ve omzundan yaralandı. Coşkun, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün motosikletli kuryeye arkadan çarptıktan sonra aracından inmediği ve Coşkun'un çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görülüyor.

"Arabadan inmemesi çok zoruma gitti"

Geçirdiği kaza sonrası konuşan motosikletli kurye Tolga Coşkun, "Bugün saat 09.30 sıralarında işe giderken İstanbul Fatih'te motor kazası geçirdim. Videoda göründüğü gibi sağ şeritte ilerlerken sol şeritteki araç direkt sinyal vermeden ve aynasını kontrol etmeden benim şeridime atladı. ve bana çarptı. Çarpmanın sonucunda kafamı kaldırıma vurdum. Kaldırıma vurduktan sonra kaskım çıktı. Videoda göründüğü gibi biraz süründüm. Kaldırıma omuzumu ve kolumu çarptım. Omzum ve kolum kırıldı. Saat 09.30'dan beri yeni hastaneden geldim saat 18.00 oldu. Benim zoruma giden, ben can çekişirken amcanın kaçma çabasının olmasıydı. Arabadan inmemesi çok zoruma gitti. Bir inip geçmiş olsun demesi yeterliydi. İnsanlık bitmiş. Oradaki esnaf abilerim olmasa, abi beni öyle bırakıp gidecekti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Fatih Motosiklet Güvenlik İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor? İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri ilk bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title