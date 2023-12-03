Fatih Aksaray'da Sokak Ortasında Kavga Kameralara Yansıdı

Fatih Aksaray'da iki kişi sokak ortasında gardını alarak birbirlerine vurdu. Şahısların kavga ettiğini gören kadın çığlık atarak uzaklaştı. Boks ringini aratmayan kavga kameralara yansıdı.

Fatih Aksaray'da iki kişi sokak ortasında gardını alarak birbirlerine vurdu. Şahısların kavga ettiğini gören kadın çığlık atarak uzaklaştı. Boks ringini aratmayan kavga kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Aksaray'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından şahıslar gardını alarak birbirlerine vurmaya başladı. Kavga esnasında yoldan geçen bir kadın çığlık atarak kaçarken, vatandaşların araya girmesiyle şahıslar uzaklaştırıldı. Boks ringini aratmayan kavga ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL