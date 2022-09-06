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Fabrikada patlama: 2 işçi öldü

3. Sayfa Haberleri

Fabrikada patlama: 2 işçi öldü

Gaziantep'te bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen sağlık ekipleri 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamanın yaşandığı fabrikada incelemeler devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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