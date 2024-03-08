Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Olay anı görüntüleri var mı?

İstanbul Eyüpsultan'da kullandığı ATV motorun arızalanması sonucu yol kenarında beklerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Peki, Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Olay anı görüntüleri nasıl?

EYLEM TOK VE OĞLU TUTUKLANDI MI?

İstanbul'da 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olduğu kaza sonrası yazar annesi Eylem Tok ile Mısır'a kaçan 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı lüks otomobilin son hali görüntülendi. Otomobilin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin koptuğu ve kullanılamaz hale geldiği, Acı'nın kullandığı ATV'nin de dağıldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Eyüpultan Davutpaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Acı (29), aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalışmıştı. O esnada T.C. (17) yönetimindeki Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düşmüş, ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Acı ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetmişti.

EYLEM TOK VE OĞLU YURT DIŞINA KAÇTI MI?

Kaza sonrası T.C. telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istemişti. Bunun üzerine olay yerine gelen yazar Eylem Tok, oğlu T.C.'yi de alarak olay yerinden kaçmıştı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan T.C. ve Eylem Tok'un saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldikleri öğrenilmişti. Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır'a gittikleri ortaya çıkmıştı. T.C. ve Eylem Tok'un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanı'na geldikleri görüntüler kameralara yansımıştı.

ADELET BAKANI TUNÇ OLAYLA İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaşanan olayla ilgili, "Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evraklar İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletildi" dedi. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle takip edildiğini belirten Tunç, kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında 'Suçluyu Kayırma' suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiğini hatırlattı.