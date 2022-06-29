Evlat nöbetine 303'üncü aile katıldı - Haberler

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Evlat nöbetine 303'üncü aile katıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evlat nöbetine 303'üncü aile katıldı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Bin 31'inci günde, 303'üncü aile, Şanlıurfa'dan nöbete katıldı.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi bin 31'inci gününde. Ailelerin direnişine 303'üncü aile, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden katıldı. Baba Abdulkadir ve anne Zeliha Eslek, 2016 yılında 15 yaşındayken halasının evine ders çalışmak için giden ve bir daha haber alınamayan evladı İsa Eslek'in terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü ileri sürerek, oturma eylemine dahil oldu. Konuyla ilgili habercilere açıklamalarda bulunan baba Eslek, oğlunun 2 bin 256 gündür kayıp olduğunu, nasıl kaçırıldıysa tekrar getirilmesini HDP'den istediğini söyledi. Eslek, "Ben ve annesi nöbete devam edeceğiz. Allah'ın izniyle İsa'mız gelene kadar buradayız. 13 bayramdır evimiz taziye evine dönmüş. Allah'tan umut ediyorum ki 14. bayram, bayram gibi karşılanacak. Ders çalışmak için halasına gitti, o günden beri haber alamıyoruz" dedi.

Anne Zeliha Eslek, oğluna geri gelmesi konusunda çağrıda bulundu. Eslek, "İsa oğlum, eğer bizi duyuyorsan geri dön. Ne olursa olsun seni kabul ediyoruz. Biz ve bütün anneler perişan olmuş. Çocuklar ailelerini görüyorsa inşallah hepsi dönerler" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK 3. Sayfa Haberler

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