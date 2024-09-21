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Evinin Satışında Dolandırılan Çift, 800 Bin Lira Mağduru Oldu

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Bolu'da bir çift, 100 bin lira borçlarını kapatmak için miras kalan evlerini 1 milyon 800 bin liraya satmak istedi ancak emlakçı tarafından dolandırılarak 800 bin lira kaybetti.

100 bin lira borçtan kurtulmak için sattıkları evden 800 bin lira dolandırıldılar

BOLU - Bolu'da bir çift 100 bin lira borçları olduğu için miras kalan evini 1 milyon 800 bin liraya satmak istedi. Aracı olan emlakçı tarafından 800 bin lira dolandırılan aile mağdur oldu.

Bolu'da İbrahim ve Buse Yurt çifti, 100 bin lira borçlarını ödemek için miras kalan evlerini mayıs ayında satmak istedi. İzzet Baysal Mahallesi'nde bulunan 2+1 100 metrekare dairelerini satmak için genç çift, emlakçı İ.K. ile anlaştı. 1 milyon 800 bin liraya satılması için emlakçıyla anlaşan Yurt ailesi, emlakçıdan haber beklemeye başladı. İddiaya göre evi satması için anlaşılan emlakçı İ.K., evin 1 milyon lira olduğu söyleyerek S.K. isimli vatandaşla anlaşma sağladı. Emlakçı tarafından taraflar tapu işlemleri için bir araya geldi. S.K. tarafından 1 milyon lira ev sahibi İbrahim Yurt'a elden verildi. Paranın geri kalanının ise verileceği söylendiği iddia edildi.

Emlakçı ortadan kayboldu

Tapu işlemlerinin ardından Buse Yurt, paranın geri kalanının verilmesini istedi. Evi alan vatandaş ise emlakçı ile yaptıkları 1 milyon liralık sözleşmeyi Buse Yurt'a göstererek, 'Ben 1 milyona satın aldım' dedi. Mağdur olduklarını dile getiren Buse Yurt, olayların ardından emlakçı İ.K'nın ortadan kaybolduğunu ve 200 bin lira da evi sattığı S.K.'dan aldığını ifade etti. Emlakçıyla mahkeme sürecine gittiklerini anlatan Buse Yurt, İ.K.'nın ailesiyle birlikte gelerek parayı ödeyeceğini taahhüt ettiğini ve 3 adet senede imza attığını söyledi. Mahkemede dava açılan konunun feragat edildiği öğrenildi. Emlakçının üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı olmadığı gerekçesiyle herhangi bir ödeme alamadıklarını dile getiren Buse Yurt, aylardır mağdur olduklarını İHA'ya konuştu.

"Biz 1 milyon 800 liraya sattığımızı biliyoruz"

Evi 1 milyon 800 bin liraya sattıklarını zannettiklerini söyleyen Buse Yurt, "Bolu'da doğdum, Bolu'da yaşıyorum. Ev anneannemindi, evlilik hediyesi olarak bize verdi. Ben de eşimin üstüne yaptım. Benim eşim bipolar hastası. Bizim 100 bin lira borcumuz vardı. Bu arttıkça arttığı için biz de hem evi satalım hem 3+1 bir alalım. Çoluk çocuk olunca sığmadık. 3+1 daire alırsak daha iyi olur dedik. Hem de borcumuzu kapatalım istedik. Bir emlakçıyla tanıştık. İrtibata geçtik. Evi satarken bizim oturacağımız 3+1 evi de kendisi buldu. Müşteri buldu getirdi. Adamlar eve baktı. Yani o anda hiçbir şey konuşulmadı. Hiçbir şey söylenmedi. Bu adamlar 1 milyon liraya aldığını biliyor. Biz 1 milyon 800 liraya sattığımızı biliyoruz. Biz de ona göre hani hareket ettik ev baktık, borcumuzu belirledik" diye konuştu.

"Kendi aralarında 1 milyon liraya sattıklarına dair sözleşme yapıyorlar"

Emlakçıya ulaşamadıklarını ve mağdur olduklarını dile getiren Buse Yurt, "Ama ortada hiç öyle bir şey yokmuş. Sonrasında öğrendik. Kendi aralarında 1 milyon liraya sattıklarına dair sözleşme yapıyorlar. Noter huzurunda olmayan bir sözleşme. Hepsinin iş birlikçi olduğunu düşünüyorum. Hepsinin de haberleri var birbirlerinden. Tapu günü eşime parayı vermeden direkt imza attırıyorlar. 'Para cebimde' diyerek. Bunlar imzayı attırdıktan sonra verdikleri paraya baktım avro ve dolar. Ben bilmiyorum ilk defa görmüşüm böyle bir şey. Dedim sahte olabilir. Yani anlamadığımız için 800 bin lira eksik. Dedim bu ne oldu? İlk alanlara gittim. Hani ortaklık vardı arada. Ortaklık falan yok dediler. Bu bizi ilgilendirmiyor. Çıkardım paralarını geri verdim. 'Ortada yanlış anlaşılma var. Benim tapumu geri verin bana' dedim. Onlar da dedi ki, 'Emlakçı 200 bin lira bizden de para istedi.' 200 bin lira da ona vermişler. Şikayetçi olduk. Avukat tuttuk şikayetçi oldum. Emlakçı o zaman Bolu'daydı. Şimdi yok. Ulaşamıyoruz. Bizim telefonlarımıza bakmıyor" dedi.

Evinin Satışında Dolandırılan Çift, 800 Bin Lira Mağduru Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa

Dolandırıcılık Ekonomi 3-sayfa Miras Hukuk Emlak Bolu

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