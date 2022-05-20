Evin deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi - Haberler

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Evin deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evin deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Erzincan'da bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan'da bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Erzincan merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi 1440 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.A'ya ait bir evin depo olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Yangın yarım saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Çıkan yangında maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan, Yangın, Gazi, 3. Sayfa, Haberler

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