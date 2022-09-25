Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar

Arnavutköy'de girdikleri evden kredi kartı çalan hırsızlar, kartın temassız özelliğini kullanıp alışveriş yaptı. Kredi kartının kullanıldığı adres üzerinden yola çıkan polis ekipleri, hırsızları kısa sürede yakalarken, alışveriş yaptıkları anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 22 Eylül günü Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmandaki dairenin boş olmasını fırsat bilen hırsızlar, eve girerek cep telefonları ve kredi kartını çalıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Arnavutköy Asayiş Büroya bağlı ekipler, hırsızların çalınan kartın temassız özelliğini kullanarak 2 bin 30 TL alışveriş yaptığını tespit etti. Hırsızların alışveriş yaptığı son adrese doğru harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince hırsızların B.C.A. ve S.Y. olduğunu belirledi. Polis ekipleri hırsızları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlardan B.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların kartla alışveriş yaptıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL