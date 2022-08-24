Etiyopya Hava Kuvvetleri, isyancı Tigray güçlerine silah taşıyan uçağı düşürdü

Etiyopya Savunma Bakanlığı, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine silah taşıyan bir uçağın düşürüldüğünü duyurdu.

Etiyopya'da ordu ile Tigray bölgesini kontrol eden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasındaki çatışmalar 5 aylık ateşkesin ardından yeniden başladı. Taraflar ateşkesi bozduğu gerekçesi ile birbirlerini suçlarken, Etiyopya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, isyancı TPLF güçlerine silah taşıyan ve Etiyopya hava sahasını ihlal ederek Sudan üzerinden ülkeye giriş yapan bir uçağın bir düşürüldüğü duyuruldu. Olayın tarihi, uçağın tipi ve nasıl düşürüldüğü konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Tümgeneral Tesfaye Ayalew yaptığı açıklamada, "Sudan'dan hava sahamızı ihlal eden ve terör grubuna silah sağlamayı amaçlayan uçak, kahraman hava kuvvetlerimiz tarafından vuruldu" dedi.

Ateşkesi kimin bozduğu henüz net değil

TPLF, hükümetin erken saatlerde güney Tigray yönünde "geniş çaplı" bir saldırı başlattığını öne sürdü. Hükümet ise, TPLF'nin ateşkesi bozduğunu iddia ederek, "Terör örgütü TPLF'nin silahlı kanadı, Etiyopya hükümetinin sunduğu sayısız barış seçeneğini göz ardı ederek, son provokasyonlarıyla bugün saat 05.00'te güney Tigray çevresinde bir saldırı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Ateşkesi kimin bozduğu bağımsız olarak doğrulanamazken, Amhara ve Afar bölgelerini çevreleyen bölgelerde çatışmaların olduğu bildirildi.

Taraflar arasında müzakereleri kimin yöneteceği konusunda anlaşmazlık var

İki taraf arasında müzakereleri kimin yöneteceği konusunda anlaşmazlık bulunurken, TPLF ayrıca müzakereler başlamadan önce Tigray'daki 6 milyon insana temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını talep ediyor. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed hükümeti, müzakerelerin barış için uluslararası baskıya öncülük eden Afrika Birliği'nin Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo tarafından yönetilmesini, TPLF ise müzakerelerin Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından yönetilmesini istiyor.

Etiyopya'da Tigray bölgesini kontrol eden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin geçtiğimiz sene 3 Kasım'da Etiyopya ordusunun Kuzey Komutanlığına bağlı birliklere saldırması üzerine Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almış, geçtiğimiz mart ayında taraflar arasında ateşkes ilan edilmişti. - ADDİS ABABA