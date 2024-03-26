Eskişehir'de Yanıltıcı Kimlik Veren Şahıslar Hırsızlık Suçundan Aranıyor

Eskişehir'de polis ekiplerinin devriye esnasında şüphelendiği ve yanıltıcı kimliği bilgisi veren 2 şahsın hırsızlık suçundan arandıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün rutin devriye görevi esnasında ekipler 2 şahsın durumlarından şüphelendi. Polis ekiplerince, yanıltıcı kimlik bilgisi verdiği anlaşılan şahısların ilk olarak gerçek kimlik bilgilerini belirledi. Yapılan sorguda hırsızlık suçundan arandıkları belirlenen N.F. ve S.O. isimli şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR