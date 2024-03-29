Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar esnasında, aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamının bozulmaması adına çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda esnasında durumundan şüphelenilen 1 araç durduruldu. Araçta yapılan kontroller sonucunda 558 gram bonzai ve 4 sentetik ecza ele geçirildi. Polis ekiplerince yakalanan E.M.Ç. isimli şüphelinin çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR