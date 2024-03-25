Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 37 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda toplam 28 olayda 37 şüpheli sahsa işlem yapılıp, 8 şüpheli şahıs mahkemece tutuklanırken, farklı miktar ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Belirli tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 9 olayda 13 şüpheli sahsa işlem yapıldı. Çıkarıldıkları mahkemece 8 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Yine çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde kullanma suçundan 19 olayda 24 şüpheli sahsa işlem yapıldı. Buna göre toplam 28 olayda 37 şüpheli sahsa işlem yapılırken, 8 şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 29 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerden; 375,63 gram metamfetamin, 157,95 gram esrar, 85 adet sentetik hap, 51,96 gram kokain, 49 adet fişek, 32,81 gram bonzai, 15 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. - ESKİŞEHİR