Eskişehir'de Trafik Uygulamasında 33 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, ters yönde araç kullanan 33 sürücüye ve zorunlu mali sorumluluk sigortasını ödemeyen 1 sürücüye toplamda 213 bin 177 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak üzerinde uygulama yapıldı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, 33 araca ters yönde araç kullanmaktan 212 bin 487 TL, 1 araca ise zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırılmamasından 690 TL para cezası kesildi. Çalışmalar neticesinde toplamda 213 bin 177 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi - ESKİŞEHİR