Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Trafik Denetimleri Sonucunda 174 Araç Trafikten Men Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 274 araç sorgulanırken, 174 araç trafikten men edildi. Kusurlu bulunan sürücülere ise toplam 14 milyon 509 bin 20 TL tutarında trafik cezası uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 274 araç sorgulanırken,174 araç trafikten men edildi, kusurlu bulunan sürücülere ise toplam 14 milyon 509 bin 20 TL tutarında trafik cezası uygulandı.

Belirli tarihleri arasında Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Edinilen bilgiye göre denetimlerde; Yük taşımacılığı ile ilgili 3 bin 22, yolcu taşımacılığı ile ilgili 785, alkol ile ilgili 2 bin 429, motosiklet ile ilgili 447, emniyet kemeri ile ilgili 4 bin 156, diğer kontrol türleriyle ilgili 5 bin 435 adet olmak üzere toplam 16 bin 274 araç sorgulandı. Çalışmalarda 174 araç trafikten men edilirken, kusurlu bulunan sürücülere toplam 7 bin 65 adet ve 14 milyon 509 bin 20 TL tutarında trafik cezası uygulandı.

Ayrıca belirli tarihlerde 42 adet yaralanmalı trafik kazasına, 60 adet maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title