Eskişehir'de Trafik Denetimleri Sonucunda 174 Araç Trafikten Men Edildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 274 araç sorgulanırken,174 araç trafikten men edildi, kusurlu bulunan sürücülere ise toplam 14 milyon 509 bin 20 TL tutarında trafik cezası uygulandı.

Belirli tarihleri arasında Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Edinilen bilgiye göre denetimlerde; Yük taşımacılığı ile ilgili 3 bin 22, yolcu taşımacılığı ile ilgili 785, alkol ile ilgili 2 bin 429, motosiklet ile ilgili 447, emniyet kemeri ile ilgili 4 bin 156, diğer kontrol türleriyle ilgili 5 bin 435 adet olmak üzere toplam 16 bin 274 araç sorgulandı. Çalışmalarda 174 araç trafikten men edilirken, kusurlu bulunan sürücülere toplam 7 bin 65 adet ve 14 milyon 509 bin 20 TL tutarında trafik cezası uygulandı.

Ayrıca belirli tarihlerde 42 adet yaralanmalı trafik kazasına, 60 adet maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR