Kuyumcuya yakalanınca sahte altınları teklif etti: 'Bunlar sende kalsın'

Eskişehir'e şehir dışından gelerek, piyasa değeri yaklaşık 343 bin TL olan 58.09 gram sahte bilezikleri verip 24 ayar altın almak isteyen zanlı, kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı. Zanlının, işlem yaptırmaya çalıştığı ve yakalandıktan sonra, "Allah rızası için bunlar sende kalsın, lütfen polise haber vermeyin" dediği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün sabah saatlerinde İstanbul'dan Eskişehir'e gelen Özgen Ç. isimli şahıs, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İnci Sokak'ta bulunan bir kuyumcuya girdi. Zanlı, elindeki 58.09 gram sahte bilezikleri verip, 24 ayar altın almak istediğini kuyumcu çalışanlarına bildirdi. Kuyumcudaki yetkililer bahse konu altınların toplam piyasa değerinin yaklaşık 343 bin TL olduğunu hesaplayıp Özgen Ç.'ye bilgi verdi. Daha sonra kuyumcudaki tezgahtarlar, incelemelerinde altınların sahte olduğunu fark etti.

"Lütfen polise haber vermeyin, bu altınlar yeğenimin"

Şüphelinin tavırları ve altının sahte oluşunun anlaşılması kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çalışanlar tarafından şüpheli için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bu sırada şüpheli, çalışanlara, "Bunlar sende kalsın. Yeğenimi arayayım senle konuşsun, o gelsin buraya. Bunlar yeğenimin ürünü. Lütfen polise haber vermeyin" diyerek bahaneler öne sürdü. Kuyumcu çalışmaları şüpheli şahsı polise teslim etti. Polis ekipleri tarafından kelepçelenen şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özgen Ç.'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

"Bilezikleri verip 24 ayar altın almak istediğini söyledi"

10 yıldır kuyumculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Akmeşe, olay hakkında şöyle konuştu:

"45-50 yaşlarında bir beyefendi mağazaya altın bozdurmak için. Yani bozdurmak için değil de altın değiştirmek için geldi. Biz de altınları hesapladıktan sonra kontrol etmek amaçlı kestik. Altın olmadığını anladık. Ondan sonra polis memurlarına, polis arkadaşlara haber verdik. Onlar da gelip gerekli işlemleri yaptılar. Bileziğin sertliğinden, renginden. Patent aslında çok kaliteli yapılmıştı. Yani yeni başlayan, bu işe yeni başlayan bir arkadaş bu bilezikleri gerçekten altın zannedip alabilirdi. Ama işte Allah yardımcı oldu herhalde o sırada, biz de bu şeye takılmamış olduk. Değeri yaklaşık 350 bin civarı. Bilezikleri verip 24 ayar altın almak istediğini söyledi aslında."

"İstanbul'dan buraya gelmişler, tek kişi olmaz, birkaç kişi gelmişlerdir"

Sahte altınları nasıl tespit ettiğini anlatan Akmeşe, "Altınların sahte olduğunu anladığında 'Lütfen polise haber vermeyin,' 'İşte bu yeğenimin,' vs. bu tarz şeylerle kendini acındırmaya çalıştı. Ama biz polis memurlarına haber verdik. Ama sonradan polis arkadaşlardan öğrendiğimiz üzere İstanbul'da ikamet ettiği belli oldu. İstanbul'dan buraya gelmişler. Büyük ihtimal yani tek kişi olmaz, birkaç kişi gelmişlerdir. Hani inşallah kimseyi zor durumda bırakmamışlardır. Yani altının gramı şu an ortalama 6 bin 485 6 bin 500 lira. Yani dolandırıcı arkadaşlar en ufak bir gram dahi bozdursalar 6 bin 500 lira. Yani büyük bir meblağ. O yüzden kuyumcu arkadaşlar bu konuda çok dikkatli davranmalı ve çok hassas olmalılar. Yani emin olmadığı ürünleri bence almamaları lazım, mutlaka da ayar kontrolü yapmaları lazım" dedi. - ESKİŞEHİR