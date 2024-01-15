Eskişehir'de polis ekipleri okul ziyareti gerçekleştirdi

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen okul ziyaretinde 82 öğrenci ve 20 öğretmenin katılımıyla gölge oyunu sergilendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde tüm okul kademelerinde polis ile halk ilişkilerinin geliştirilmesi, polislik mesleğinin tanıtılması, öğrencilerin alabileceği basit güvenlik tedbirleri ile çağımızın hastalığı olan teknoloji ve ekran bağımlılığı konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlkokulu'nda 82 öğrenci ve 20 öğretmenin katılımıyla 'Hacivat ve Karagöz'ün Teknoloji ile İmtihanı' isimli gölge oyunu sergilendi. Sergilenen gölge oyununun okulda görevli öğretmenler tarafından işaret diliyle öğrencilere çevirisi yapıldı. Etkinliğin ardından öğrencilere hediyeler takdim edildi. - ESKİŞEHİR