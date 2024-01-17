Eskişehir'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 447 Milyon TL Değerinde Mal Varlığı Tespit Edildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanan ve organize suç örgütü çatısı altında tefecilik suçundan toplam 447 milyon 780 bin 624 TL değerinde mal varlığı bulunan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) yapılan çalışmalarda Tekinler olarak bilinen Y.T. (52), M.T. (25), O.T. (26) ve P.T. (49) isimli şahısların, organize suç örgütü çatısı altında tefecilik suçundan elde ettikleri yasa dışı geliri hayvancılık ve gayrimenkul mal varlığı edinerek kara para aklama suçunu işledikleri yönünde bilgi edinildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Odunpazarı ilçesi bölgesinde tefecilik faaliyeti gösteren Tekinler Organize Suç Örgütüne yönelik, şüpheli şahısların, MASAK, GİB, SGK ve Tapu Kadastro Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan rapora göre; 17 milyon 780 bin 624 TL nakit, 300 milyon TL değerinde 150 dönüm arazi, 85 milyon TL değerinde 17 adet daire, 20 milyon TL değerinde 4 adet iş yeri, 20 milyon değerinde 14 adet tarla ve gayrimenkul, 5 milyon TL 3 adet otomobil olmak üzere toplam 447 milyon 780 bin 624 TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı edinmiş oldukları ekiplerce tespit edildi.

Tekinler suç örgütüne yönelik "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama" suçu kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemler başlatıldı. P.T. isimli şahıs adli kontrol ile serbest bırakılırken Y.T., M.T. ve O.T. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR