Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 8 Araç Kusurlu Bulundu

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ocak ayı içinde okul servislerine yönelik denetimde 365 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 8 okul servisinin sürücüsüne 8 bin 238 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından ocak ayı içerisinde okul servislerine yönelik düzenli denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, polis ekipleri tarafından 193, jandarma ekipleri tarafından 172 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan 8 okul servisinin sürücüsüne toplamda 8 bin 238 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR