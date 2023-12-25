Eskişehir'de Okul Servis Araçlarına Trafik Eğitimi Verildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 46 adet okul servis aracı kontrol edilirken, şoförler ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ekiplerince belirli tarihler arasında 46 adet okul servis aracı kontrol edilirken, 1 okul servis şoförüne 3 bin 584 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi. Yapılan kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 22 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı. Ekiplerce denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR