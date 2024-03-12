Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Eskişehir'de okul çevrelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 12 market, 1 oyun salonu, 2 tütüncü, 2 kahvehane, 41 okul çevresi, park kontrolü, 30 okul ziyareti ve 26 şahısın sorgulaması yapıldı. Dilencilik yaptığı tespit edilen 3 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ekiplerce teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ise 18 market/tekel, 2 kahvehane,34 okul çevresindeki park/bahçe kontrolü, 87 şahıs sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR