Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetim yapıldı. Denetimlerde marketler, oyun salonları, tütüncüler, kahvehaneler ve okul çevreleri kontrol edildi. Ayrıca dilencilik yapan 3 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul çevrelerinde denetim yapıldı.
Eskişehir'de okul çevrelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 12 market, 1 oyun salonu, 2 tütüncü, 2 kahvehane, 41 okul çevresi, park kontrolü, 30 okul ziyareti ve 26 şahısın sorgulaması yapıldı. Dilencilik yaptığı tespit edilen 3 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ekiplerce teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ise 18 market/tekel, 2 kahvehane,34 okul çevresindeki park/bahçe kontrolü, 87 şahıs sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR