Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de evlerinin bahçesinde kaçak kazı yapan 2 şahıs yakalanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde 2 şüpheli şahsın evlerinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla 2 şüpheli evinin bahçesi içerisinde kaçak kazı yaparken yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde, 1 adet elektrikli mini vinç, 1 adet ip merdiven, 1 adet halat, 1 adet kürek, 1 adet demir makara, 1 adet demir çengel ve 1 adet metal kova ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR